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Vali Ömer Toraman, Narkotik Eğitim Tırı'nı ziyaret etti

Kütahya Valisi Ömer Toraman, bağımlılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde Kütahya'da ziyarete açılan Narkotik Eğitim Tırı'nı ziyaret etti.

16.12.2019 19:03 | Son Güncelleme: 16.12.2019 19:08Vali Ömer Toraman, Narkotik Eğitim Tırı'nı ziyaret etti
Valisi Ömer Toraman, bağımlılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde Kütahya'da ziyarete açılan Eğitim Tırı'nı ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından "Hedef Olma, Hedefsiz Kalma" projesi kapsamında uygulamaya konulan proje kapsamında Zafer Meydanı'nda konuşlanan Narkotik Eğitim Tırı'nda incelemelerde bulunan Vali Toraman'a İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çekiç ile İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç eşlik etti.

Zafer Meydanı'nda konuşlanan Narkotik Eğitim Tırı'nda incelemelerde bulunup bilgiler alan Vali Ömer Toraman, kararlılık içerisinde yürütülen uyuşturucuyla mücadelede sıfır tolerans prensibi doğrultusunda çalışıldığını kaydetti.

"EN ETKİN YOLLARDAN BİRİ EĞİTİM"

Uyuşturucuyla mücadelede en etkin yollardan birinin eğitim olduğunu belirten Vali Toraman, "Eğitim faaliyetlerini çok önemsiyoruz. Bir yandan uyuşturucu ticareti yapanlara karşı mücadele verilirken diğer yandan vatandaşımızı bilinçlendiriyoruz. Narkotik Eğitim Tırı da bu mücadelenin önemli bir kolu. Eğitim tırlarında öğrencilerimizin yanı sıra anne ve babalar da bilinçlendiriliyor. Ailelere çocuklarının davranış ve alışkanlıklarında doğru gözlemler yaparak doğru neticelere ulaşabilmesi konusunda eğitim veriliyor" şeklinde konuştu.

"DAHA HIZLI ÖĞRENME FIRSATI SUNUYOR"

Madde kullanımında erken farkına varmanın mücadeleyi daha kolay kıldığına vurgu yapan Vali Toraman, "Aileler farkına ne kadar erken varırsa mücadele o kadar kolay olur. Narkotik Eğitim Tırı'nda daha akılda kalıcı, daha hızlı öğrenme materyalleri, modern eğitim teknikleri kullanılıyor. Gençlerimizin ve vatandaşlarımızın istifade etmesini bekliyoruz" dedi.

Uyuşturucuyla mücadelede topyekün mücadele vurgusu yapan Vali Toraman, toplumsal bir duyarlılık ve bilinç oluşturmak amacıyla İçişleri Bakanlığınca başlatılan "UYUMA" uygulaması hakkında bilgiler verdi.

UYUMA uygulamasıyla uyuşturucu tacirlerinin tek tuşla en yakın kolluk birimine bildirilebileceğini ifade eden Vali Toraman, 1 yıldır kullanımda olan uygulamadan verimli sonuçlar elde edildiğini kaydetti.

"12 İHBAR ALINDI"

UYUMA uygulamasıyla Kütahya'da 12 uyuşturucu ihbarı yapıldığını açıklayan Vali Toraman, "Gelen ihbarlar doğrultusunda bir uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı. Uyuşturucuyla mücadele yalnızca kolluk birimlerimizin görevi olmamalı topyekün mücadele edilmesi lazım. UYUMA uygulaması bu mücadelenin bir parçası" diye konuştu. - KÜTAHYA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, İstanbul, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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