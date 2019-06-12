Vali Ozan Balcı kiraz hasadına katıldı

Tokat
Valisi Ozan Balcı
, merkeze bağlı Kocacık köyünde bir bahçede düzenlenen kiraz hasadına katıldı.
Balcı, burada yaptığı açıklamada, Tokat'ın çok verimli topraklara sahip olduğunu söyledi.
Tokat'ta tarımın önemli bir yere sahip olduğunu işaret eden Balcı, şöyle devam etti:
"Tokat'ta herkes tarım için tek yürek. Bizim burada çiftçiyi zenginleştirmekten başka yolumuz var mı? Yok. Allah dünyanın en güzel 7 ovasını vermiş. Biz tarımın dostuyuz. Çiftçinin dostuyuz. Tarımın, çiftçinin derdini dert ediniyoruz. Çiftçinin cebine para koymak zorundayız. Üretimin dostuyuz. Üretime destek vermekten büyük gurur duyuyoruz. Tokat tarımda parlayan yıldız olacak."
Kentte 5 bin dekar alanda üretilen kirazdan yılda 9 bin ton civarında rekolte elde ediliyor.
İl genelinde "Ziraat 0900" başta olmak üzere Napolyon
, Lambert, Vink ve Stella gibi kiraz türleri üretiliyor.
Tokat'ta üretilen kirazın yaklaşık yüzde 60'ı ihraç ediliyor.
Kaynak: AATokat
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