Vali Özkan Afşin İlçesini Ziyaret Etti

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Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Afşin ilçesini ziyaret etti.Özkan'ı ilçeye gelişinde Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar ve beraberindeki kurum amirleri karşıladı.Afşin Hükümet Konağında ilçenin genel durumunun değerlendirildiği toplantıya katılan Özkan, ardından yaptığı açıklamada, Afşinlilerle hasbihal etmek ve kamu hizmetlerini yerinde görmek istediklerini söyledi.Afşin Kaymakamı, Belediye Başkanı ve ilçe müdürlerini dinleyerek Afşin'i değerlendirdiklerini kaydeden Özkan, kamu yatırımlarını incelediklerini dile getirerek, "Tüm mesai arkadaşlarımızla Afşin ilçesini ziyaret ettik. Merkezi hükümetimizin, bakanlıklarımızın Afşin ilçesine yapmış olduğu hizmetleri ve bu hizmetlere katkı sunmamız gereken alanları değerlendirdik. Merkezi idaremizle belediye arasında koordinasyonu gerektiren konuları değerlendirerek, iyileştirmemiz gereken alanları tespit ettik. Ortak yapabileceğimiz projelerin biran evvel hayata geçirilmesi için mutabakata vardık." diye konuştu.İlçelerde seçim güvenliği ile alakalı toplantı düzenleyerek, seçim öncesi, esnası ve seçimin ardından alınacak tedbirlerle alakalı değerlendirmeleri yaptıklarını bildiren Özkan, "Toplantılarımızın ardından ilçe esnafımızı ziyaret ettik. Vatandaşlarımızla hasbihal ederek taleplerini dinledik. Önemli olan vatandaşlarımızın taleplerini esas alarak projeler geliştirmektir." dedi.Ziyarette Vali Özkan'a, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ile kurum amirleri eşlik etti.