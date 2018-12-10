Vali Pehlivan 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'nde İncelemelerde Bulundu

Vali Ali Hamza Pehlivan Bayburt
İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Vali Pehlivan, gün içinde gerçekleştirdiği bir dizi incelemenin ardından Zahit Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan
Bulvarı üzerindeki 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne geçti. Kendisine eşlik eden heyetle birimleri dolaşan Vali Pehlivan, İl Sağlık Müdürü İlker Hancı ile Merkez Başhekimi Ebru Acun'dan bilgiler aldı. 112 hizmetlerinin hayati öneme haiz olduğunu kaydeden Vali Pehlivan ilk otuz dakikada acil vakalara ulaşım oranı yüzde 99'u bulan Bayburt 112 merkezi çalışanlarını tebrik etti ve çalışmaların aynı hassasiyetle devam ettirilmesini istedi.
Vali Pehlivan İçişleri Bakanlığı
tarafından acil çağrı hizmetlerinin tek çatı altında toplanmasına yönelik oluşturulan ve inşaatı devam eden 112 Acil Çağrı Merkezi'nin gelecek yıl faaliyete geçmesiyle bu alandaki hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde verilmeye devam edeceğini bildirdi. Vali Pehlivan kendisine eşlik eden heyetle yaptığı değerlendirmelerin ardından ziyaretini sonlandırdı.
Ziyareti sırasında Vali Ali Hamza Pehlivan'a, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma
Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç
, İl Sağlık Müdürü İlker Hancı ile İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu eşlik etti. - BAYBURT
10 Aralık 2018 Pazartesi 10:54