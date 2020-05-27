Vali Pehlivan, 4 günlük kısıtlamaya uyan vatandaşlara teşekkür etti

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyan vatandaşlara teşekkür etti.

27.05.2020 19:46 | Son Güncelleme: 27.05.2020 19:51
Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyan vatandaşlara teşekkür etti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Pehlivan, pandemi süreci nedeniyle Ramazan Bayramı'nın diğer bayramlardan farklı bir şekilde kutlanmak zorunda kalındığını hatırlattı.
Yurt genelinde yapılan sokağa çıkma kısıtlamasına kent halkının büyük duyarlılık gösterdiğine işaret eden Pehlivan, vatandaşlara hassasiyetleri için teşekkür etti.
Sürecin 24.00 itibarıyla sona erdiğini fakat salgınla mücadelenin sürdüğünü vurgulayan Pehlivan, mesajında şunları kaydetti:
"Hala en güvenli yerler evlerimiz. Sizden ricamız mümkün olduğunca zorunluluk yoksa evde kalmaya devam edelim. Zorunlu hallerde ise mutlaka maske kullanalım ve sosyal mesafe kuralına uyalım. Kurallara uyduğumuz sürece pandemi ile mücadele süreci de kısalacaktır ve en kısa süre içerisinde gene o sağlıklı günlerimize hep birlikte erişeceğiz. Tüm bunlara riayet edeceğinize gönülden inanıyorum ve bu vesileyle sizleri sevgiyle muhabbetle diliyorum nice sağlıklı günleri hep birlikte görmek dileğiyle." Vali Pehlivan, 4 günlük kısıtlamaya uyan vatandaşlara teşekkür etti

Kaynak: AA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Hamza Pehlivan, Şırnak, Güncel, Haber

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