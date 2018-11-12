Vali Pehlivan, Aydıntepe İlçesinde İncelemelerde Bulundu

Vali Ali Hamza Pehlivan
, Aydıntepe
İlçesi'nde ziyaret ederek bir takım incelemelerde bulundu.
Vali Pehlivan Aydıntepe Kaymakamlığı önünde Kaymakam Mustafa Akın
ve ilçede görevli kurum amirleri tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Aydıntepe Kaymakamı olarak aranan Mustafa Akın'a yeni görevinin hayırlı olmasını diledi ve başarılar temennisinde bulundu. Kaymakam Akın ve birim amirlerinden çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Pehlivan, kamu hizmetlerinin kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon içinde titizlikle, hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi gerektiğini belirtti. Vali Ali Hamza Pehlivan Kaymakamlık
ziyaretinin ardından Aydıntepe İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma
Komutanlığı'na geçti, brifing aldı, genel asayişin gayet iyi durumda olduğunu görmekten dolayı memnun olduğunu ifade ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Daha sonra Toplum Sağlığı Merkezi'ne geçen Vali Pehlivan Sağlık Merkezinde çalışan Doktorlar ve sağlık personeliyle bir süre görüşüp bilgiler aldı, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Vali Pehlivan, Halk Eğitim Merkezi'ni de ziyaret ederek geçerek Merkez Müdürü Gökhan Karakurt
'tan devam eden kurs faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Vali Pehlivan, merkez bünyesinde devam eden halı dokuma, dikiş nakış, çini ve filografi kursları dolaştı ve kursiyerlere başarılar diledi.
Kurum ziyaretlerinin ardından bir çay ocağında vatandaşlarla buluşan Vali Pehlivan bir süre sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi; ardından cadde üzerindeki esnaflarını ziyaret ederek, hayırlı işler dileğinde bulunan Vali Ali Hamza Pehlivan, İlçedeki ziyaretini sonlandırdı. - BAYBURT
Mustafa Akın,Ali Hamza Pehlivan,Aydıntepe
12 Kasım 2018 Pazartesi 11:22