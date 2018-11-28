Vali Pehlivan: "Bayburt'a Ait İki Ürünü Tescil Ettirdik, Diğer Ürünlerin Tescil Süreçleri Devam...

Vali Ali Hamza Pehlivan
, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünü ziyaret ederek hizmet binasında incelemelerde bulundu, İl Müdürü Hakan Bilgiç'ten kurumun çalışmaları hakkında bilgiler aldı.
Ziyaret vesilesiyle Bayburt
'a ait ürünlerin coğrafi tescil süreçleriyle ilgili bilgiler alıp değerlendirmelerde bulunan Vali Ali Hamza Pehlivan, "İlimizde geçen yıla kadar tescilli ürün yoktu. Başlattığımız çalışmalar kapsamında Bayburt ile özdeşleşen, halkımız tarafından uzun yıllardan beri üretilen ve sevilerek tüketilen, geleneksel damak tatlarından Lor Dolması ve Tatlı Çorba'nın, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edildi. Hayırlı olmasını diliyorum. Bunların yanında Kavut Çorbası, Ehram, Bayburt Taşı, Bayburt Ketesi ve Bayburt Balının tescillenmesi için de dosyalar Türk Patent ve Marka Kurumuna ulaştırıldı ve inceleme sürecinin devam ediyor. İnşallah bu ürünlerin de coğrafi tescilleri yapılacaktır. Bu vesileyle ürün dosyalarının hazırlanma süreçlerini takip ve koordine eden Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüze ve işbirliği yaparak bilimsel raporlar da içeren teklif dosyalarını hazırlayan Bayburt Belediyesine, Bayburt Üniversitesine, Ticaret Odasına ve Kadınlar Derneğine teşekkür ediyorum" dedi.
Vaktiyle İl Özel İdaresi tarafından tarihi Bayburt konağı şeklinde inşa edilmiş olan hizmet binasındaki birimleri de dolaşan Vali Pehlivan kurum personeline çalışmalarında başarılar diledi. - BAYBURT
Hamza Pehlivan,Bayburt
28 Kasım 2018 Çarşamba 12:05