Vali Pehlivan Bayburt'a veda etti
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Şırnak Valisi olarak atanan Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt'a veda etti.28.07.2019 20:10
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Şırnak Valisi olarak atanan Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt'a veda etti.
Pehlivan ve ailesi Valilik Konağı önüne gelen kalabalık bir heyet tarafından uğurlandı. Kendisini uğurlamaya gelenlerle tek tek vedalaşan Pehlivan, iki yıllık görev süresinde beraber çalıştığı mesai arkadaşları ve Bayburtlulardan helallik istedi.
Pehlivan, yeni görev yeri Şırnak'ta Bayburt'un ve Bayburtlunun sevgisi, yakın ilgisi ve samimiyetinin ailece kendilerine eşlik edeceğini kaydetti. Vali Pehlivan beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektirip ailesiyle birlikte Bayburt'tan ayrıldı.
Uğurlamaya Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Adalet Komisyonu Başkanı Menderes Akar, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Sedat Sarıkaya, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Pehlivan ve ailesi Valilik Konağı önüne gelen kalabalık bir heyet tarafından uğurlandı. Kendisini uğurlamaya gelenlerle tek tek vedalaşan Pehlivan, iki yıllık görev süresinde beraber çalıştığı mesai arkadaşları ve Bayburtlulardan helallik istedi.
Pehlivan, yeni görev yeri Şırnak'ta Bayburt'un ve Bayburtlunun sevgisi, yakın ilgisi ve samimiyetinin ailece kendilerine eşlik edeceğini kaydetti. Vali Pehlivan beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektirip ailesiyle birlikte Bayburt'tan ayrıldı.
Uğurlamaya Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Adalet Komisyonu Başkanı Menderes Akar, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Sedat Sarıkaya, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Hamza Pehlivan, Bayburt, Şırnak, Güncel
Kaynak: AA