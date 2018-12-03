Vali Pehlivan Çiğdemtepe Köyü'nü Ziyaret Etti

Vali Ali Hamza Pehlivan Merkez
'e bağlı Çiğdemtepe Köyü'nü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Köye gelişinde Çiğdemtepe Köyü Muhtarı Ali Kurt
ve köy sakinleri tarafından karşılanan Vali Pehlivan vatandaşların ihtiyaç, sorun ve taleplerini dinledi.
Köy içi düzenleme ve asfalt çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını kaydeden Vali Pehlivan kalan kısımların gelecek yıl bitirileceğini ifade etti. Vali Pehlivan Üzengili ve Sorkunlu barajlarının tamamlanmasıyla birlikte ise köyde zaman zaman yaşanan içme suyu ve sulama problemlerinin kalıcı olarak çözüleceğini belirtti. Bayburt
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde Müze Müdürlüğü tarafından Çiğdemtepe Höyüğünde gerçekleştirilen kurtarma kazısı çalışmalarının ilimizin kültür,turizm ve tanıtımına katkı sağlayacağını bildiren Vali Pehlivan, "Çiğdemtepe Köyü'müzde birinci derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenen alanda yürütülen kurtarma kazısında kamuoyuna yansıdığı gibi Erken Tunç Çağı'na ait olduğu tahmin edilen odalar ve koridorlar tespit edildi. Hükümetimizin destekleriyle hayata geçirilen yatırımlarla birlikte bu çalışmalar bölgemizin ekonomik ve kültürel anlamda gelişimi ile tanıtımına önemli katkılar sağlayacak. Geçtiğimiz sezon köy içi düzenleme ve asfalt çalışmalarının büyük bir kısmını tamamladık. Gelecek sezon arta kalan kısımları da inşallah bitireceğiz. Üzengili ve Sorkunlu barajlarının tamamlanmasıyla birlikte de içme ve sulama suyu anlamında inşallah her hangi bir problem kalmayacak. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından başlatılan arazi toplulaştırma çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında da Çiğdemtepe Köyü başta olmak üzere bu bölgede yaklaşık 20 bin hektar alanda toplulaştırma çalışmaları hayata geçirilecek. Tüm bu çalışmalarımız tamamlandığında Bayburt ilimiz hemen her bölgesiyle tarım ve hayvancılık açısından tam bir cazibe merkezi haline gelecek. Aramızda gördüğüm kadarıyla besicilik yapan üreticilerimiz de var. İşte burada sizlerle bir aradayken üreticilerimize bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Üreticilerimize sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Devletimizin, hükümetimizin tarım ve hayvancılığa verdiği destekler hepinizin malumu. Bu desteklerden yararlanmanız hem kendi ekonominize hem de ilimiz ve ülkemizin ekonomisine katma değer olarak önemli dönüşler sağlayacaktır. Devletimizin ilgili birimleri tüm kurumlarıyla sahada. Artık vatandaşlarımızın devlet kapısına gelmelerini beklemeksizin onların ayağına gidiyor ve bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bütün birimlerimiz ve personelimiz ile vatandaşlarımızın, huzuru, refahı için gerekenin en iyisini yapma gayreti içerisindeyiz. Bu birlik ve beraberlik devam ettiği müddetçe bundan sonrada bu müşterek gayretlerimiz sizlerin katkılarıyla inşallah artarak devam edecek" şeklinde konuştu.
Vali Pehlivan daha sonra vatandaşların çeşitli konularda talep ve önerilerini dinleyerek ilgili konularda yetkililere talimat verdi. Vali Ali Hamza Pehlivan'a ziyareti sırasında İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ile İdare ve Denetim Müdür Vekili Helim Polat eşlik etti.
"Vali Ali Hamza Pehlivan engelsiz yaşam merkezinden gelen özel misafirlerini ağırladı"
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü heyeti Dünya Engelliler Günü
etkinlikleri öncesinde Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.
Vali Pehlivan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Kenan Eroğlu ile birlikte ziyaretine gelen Engelsiz Yaşam Merkezinde kalmakta olan Kader Şahinoğlu ve Hülya Miran ile samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Şahinoğlu ve Miran'dan istek ve taleplerini soran Vali Pehlivan, hafta boyunca düzenlenecek etkinlikler hakkında da Eroğlu'ndan bilgiler aldı.
Vali Pehlivan ziyaret vesilesiyle memnuniyet duyduğunu kaydederek ziyaretine gelen Şahinoğlu ve Miran başta olmak üzere tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık
Dünya Engelliler Günü
'nü tebrik etti.
Ziyarette Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Zeki Doğan ile kurum personeli de yer aldı. - BAYBURT
Bayburt,Merkez,Hamza Pehlivan
03 Aralık 2018 Pazartesi 11:56