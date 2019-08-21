Haberler» Güncel» Haber

Vali Pehlivan'dan Kaymakam Arıcan onuruna veda yemeği

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre Kaymakamı iken İzmir'in Buca İlçe Kaymakamlığına atanan Faik Arıcan onuruna veda yemeği düzenledi.

21.08.2019 13:35 Vali Pehlivan'dan Kaymakam Arıcan onuruna veda yemeği
Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre Kaymakamı iken İzmir'in Buca İlçe Kaymakamlığına atanan Faik Arıcan onuruna veda yemeği düzenledi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre'deki görev süresini tamamlayan Arıcan için Şırnak'ta bir veda yemeği düzenledi. Veda yemeğine il protokol üyeleri de de katılım sağladı. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre'deki görev süresi boyunca vermiş olduğu hizmetlerden dolayı Kaymakam Faik Arıcan'a teşekkür edip, yeni görev yerinde başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu. - ŞIRNAK

Ali Hamza Pehlivan, Şırnak, Cizre, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:02   Hükümlüler okulları temizledi
15:02   Bakanlıktan ağaç dikme rekoru hedefi
15:02   Minikler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası
15:01   İSTANBUL'DA YAĞMUR
15:00   İran'dan Avrupa'ya "üçüncü nükleer adım çok güçlü olacak" uyarısı
15:00   Başkentte sağanak etkili oldu
14:59   Ne yaparsak yapalım engelsiz yapalım