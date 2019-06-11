Vali Pehlivan'dan okul inşaatında inceleme

Bayburt
Valisi Ali Hamza Pehlivan
, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
spor salonu inşaatında incelemelerde bulundu.
Bayburt- Erzurum
kara yolu üzerindeki eğitim kampüsü içerisinde inşaatı devam eden spor salonunu gezen Vali Pehlivan, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Vali Pehlivan, çalışmaların yeni eğitim-öğretim sezonu öncesinde tamamlanarak tesisin hizmete hazır duruma getirilmesi için ilgililerden gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.
Vali Pehlivan, incelemeleri sırasında tespit ettiği eksikliklerin giderilmesi için yüklenici firma yetkililerine talimat verdi.
Vali Pehlivan'a, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Serdal Salık, İnşaat ve Emlak Hizmetleri Şube Müdürü Serdal Şeker, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
teknik personeli ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.
Kaynak: AA
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