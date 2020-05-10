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Vali Pehlivan'dan şehit annelerine ziyaret

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Anneler Günü dolayısıyla kent merkezindeki şehit ve 100 yaş üstü annelerin anneler gününü kutladı, çiçek ve sertifika verdi.

Vali Pehlivan'dan şehit annelerine ziyaret
10.05.2020 18:34 | Son Güncelleme: 10.05.2020 18:42
Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Anneler Günü dolayısıyla kent merkezindeki şehit ve 100 yaş üstü annelerin anneler gününü kutladı, çiçek ve sertifika verdi.

Vali Pehlivan, beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu ile birlikte Gündoğdu Mahallesinde oturan şehit ailesi Halim Hanedan'ı (77) ziyaret etti. Aile ile bir süre görüşen Vali Pehlivan, Hanedan'ın Anneler Günü'nü kutlayarak, çiçek verdi.

Daha sonra Yeni Mahallesine geçen Vali Pehlivan, 108 yaşındaki Bene Biliz'i ziyaret etti. Ziyarette çiçek ve İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hz. Hatice Vakfının Sakarya'da oluşturdukları "Cennet Anneleri" adlı hatıra ormanında adına fidan dikilme sertifikası takdim etti.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan yaptığı açıklamada bütün annelerin anneler gününü kutlayarak, "Bütün annelerimizin anneler gününü kutluyorum, saygıdeğer annelerimizi sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Evladı vatan için şehit olan şehit annelerimizi saygıyla yad ediyorum. Anneler Günü vesilesiyle her daim gönlümüzde olan şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerini, annelerini ziyaret ettik. Onların hayır dualarını almak istedik. Bununla beraber ülke genelinde yüz yaş ve üzeri büyüklerimizin anneler günü vesilesiyle ziyaret edilmesi kapsamında, Hz. Hatice Vakfı ve içişleri Bakanlığımızın katkıları ve koordinasyonunda Tarım ve Orman Bakanlığımız Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle Sakarya'da onlar adına bir hatıra ormanı oluşturulduğu bilgisi ve adlarına dikilen fidan sertifikaları Valiliğimize ulaşınca bizler de ilimiz genelinde yüz yaş ve üzeri olan büyüklerimize ziyaret gerçekleştiriyoruz. Ziyaret vesilesiyle fidan sertifikalarını takdim edip,Sayın Cumhurbaşkanımızın ve sayın İçişleri Bakanımızın selamlarını iletiyoruz. Biz burada 108 yaşındaki Benin Biliz ve şehit annesi Hali Hanedan annelerimizi ziyaret ederken ilimiz genelinde de Kaymakamlarımız, Kurum Amirleri ve Vefa Sosyal Destek Gruplarımız yüz yaş ve üzeri büyüklerimizi ve aziz şehitlerimizin annelerini ziyaret ediyor.

Annelerimizi kelimelerle ifade etmek, onları kelimelere sığdırarak anlatmak zor. Onların değeri ve kıymeti tarifsiz. Annelerimiz bizi hayata hazırlayan, evlatlarını sınırsız sevgi ve fedakarlıkla yetiştiren, hayattaki ilk rehberimiz, il öğretmenimiz, sığınacağımız en güvenilir liman, varlığından ve dualarından güç alacağımız velinimetlerimizdir. Bütün annelerimiz çok kıymetli, başta bizi yetiştiren annemiz olmak üzere tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum. Ebediyete irtihal eden annelerimize Allah'dan rahmet diliyorum. Büyüklerimizin, annelerimizin duasını alırsak işlerimiz de inşallah rast gidecek,hayırlı olacaktır. Anneler ailelerin direği, toplumumuzun bereketidir. Bütün annelerimizin Anneler gününü tekrar en iyi dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygıyla selamlıyorum" dedi. - ŞIRNAK
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Kaynak: İHA

Etiketler: Hamza Pehlivan, Anneler Günü, Şırnak, Güncel, Haber

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