Vali Pehlivan Devam Eden Yol Çalışmalarını İnceledi

Vali Ali Hamza Pehlivan
, Bayburt- Erzurum
Karayolu Fen Lisesi kavşağında trafik güvenliğini sağlamak üzere başlatılan ve çalışmaları devam eden tali yol ve kavşak düzenleme çalışmalarını inceledi.
Bölgedeki yoğun öğrenci ve araç trafiği dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi için başlatılan çalışmalar hakkında Karayolları 106. Bölge Şefi Burak Şara
'dan bilgiler alan Vali Pehlivan alanda incelemelerde bulundu. Vali Pehlivan ilgililerden çalışmaların trafik seyrini tehlikeye atmayacak şekilde, titizlikle ve hızlı bir şekilde yürütülmesini istedi.
Vali Ali Hamza Pehlivan
'a incelemeleri sırasında İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma
Komutanı Jandarma
Albay Halil Murat Bilgiç
, İL Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Karayolları 106. Şube Şefi Burak Şara
ile yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. - BAYBURT
Şara,Erzurum,Hamza Pehlivan,Bayburt
10 Aralık 2018 Pazartesi 10:41