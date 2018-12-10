10 Aralık 2018, 10:47
»»

Vali Pehlivan, Erzurum Valisi Memiş'i Ziyaret Etti

Vali Pehlivan, Erzurum Valisi Memiş

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile Gümüşhane Valiliğinden Erzurum Valiliği görevine atanan Vali Okay Memiş’i ziyaret etti.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile Gümüşhane Valiliğinden Erzurum Valiliği görevine atanan Vali Okay Memiş'i ziyaret etti.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Erzurum Valiliği'ne gelişinde Vali Okay Memiş tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Vali Pehlivan daha sonra Vali Memiş ile birlikte valilik makamına geçti. Vali Pehlivan burada Vali Memiş'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vali Memiş ise Vali Pehlivan'ı ağırlamaktan mutluluk duyduğunu kaydederek nazik ziyaretinden ötürü teşekkür etti. - BAYBURT Okay Memiş,Erzurum Valiliği,Hamza Pehlivan,Bayburt
10 Aralık 2018 Pazartesi 10:47