Vali Pehlivan'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Bayburt
Valisi Ali Hamza Pehlivan
, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Vali Pehlivan mesajında, "Dünyada değişik adlardan pek çok iş ve meslek dalı bulunmaktadır. Her meslek grubu üzerinde çalıştığı konu ile ilgili muhtelif ürün veya eserler ortaya koymaktadır. Bu eserler elbette ki önemli bir değer taşımaktadır. Bu bağlamda Öğretmenlik salt bir meslek olmanın ötesindedir. Zira öğretmenin konusu insandır. Ortaya çıkardığı eser de yetiştirdiği nesillerdir. Bilgili, erdemli, ahlaklı bir şekilde yetişen insan ise paha biçilmezdir.
Tıpkı anne ve babalarımız gibi üzerimizde emeği olan kıymetli öğretmenlerimizi her daim saygıyla selamlıyor, hürmetle ve şükranla yad ediyoruz. Öğrencilerine sevgi, şefkat, sabır, saygı, hoş görü ve özveri gibi birçok hasleti aşılayan öğretmenlerimiz bilgiyle öğrencilerinin zihin ve düşünce dünyalarına, ilgiyle şefkatle ve sevgiyle ruh ve gönül dünyalarına hitap ederek geleceğimizin teminatı olacak çalışkan, üretken, milli ve manevi değerlerine bağlı fertleri topluma kazandırmaya devam etmektedir. Bu sayede devletimiz ve milletimiz hedefleri doğrultusunda daha güçlü ve daha müreffeh yarınlara doğru emin adımlarla ilerlemektedir.
24 Kasım Öğretmenler günü vesilesiyle başta "yeni nesil sizin eseriniz olacaktır" diyen Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere, eğitim Şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş olan Öğretmenlerimizi şükran ve rahmetle anıyorum. Bütün emektar Öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü en içten dileklerimle kutluyor, saygılar sunuyorum." dedi. - BAYBURT
24 Kasım 2018 Cumartesi 11:58