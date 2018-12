Vali Pehlivan'ın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:49



Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, 3 Arılık Dünya Engelliler günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Vali Pehlivan mesajında şu ifadelere yer verdi:"Engellilik doğuştan var olabileceği gibi her sağlıklı bireyin hayatının herhangi bir aşamasında yaşayabileceği bir durumdur. Sağlam ve sağlıklı bir toplumun inşasında engeli olan insanlara gerekli değer ve desteğin verilmesi özel bir önem taşımaktadır. Bu bilinçten hareketle devletimiz, hükümetimizin ilgili kurum ve kuruluşları vasıtasıyla engelli bireylerimizin ekonomik ve sosyal hayatta daha fazla yer almasına yönelik çok yönlü ve kapsamlı adımlar atılmaktadır. Bu bağlamda engelli vatandaşlarımızın eğitimden, sağlığa, spor ve kültürel faaliyetlerden sosyal yaşam alanlarına kadar her türlü ihtiyaçlarını gerek evlerinde gerekse engelsiz yaşam merkezlerinde karşılayabilmelerine yönelik hayata geçirilen uygulamaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu gelişmeler başta engelli vatandaşlarımız olmak üzere engelli yakınları bakımından son derece anlamlı ve önemli gelişmelerdir. Sadece engelli kardeşlerimiz ve ailelerinin değil toplumun bütün fertlerini ilgilendiren engellilik, bu konu hakkında herkese bilinçli olmanın yanı sıra çeşitli görevler de yüklemektedir. Engellilerimize verilmesi gereken önem, bizlere zorda olana yardım etmeyi öngören inancımızın ve sahip olduğumuz kadim kültürümüzün bir gereğidir. Engelli vatandaşlarımıza saygı, sevgi ve şefkatle, insan onuruna yaraşır yaklaşımlar sergilemek, toplumda yaşayan tüm bireylerin eşit olduğuna inanarak bu inancı günlük yaşamımızda uygulamak en temel insani ve vicdani sorumluluklarımızdandır. Müşterek çabalar sayesinde, engelli vatandaşlarımız artık başkalarına bağımlı olmadan hayatlarını sürdürebilmekte, eğitim alabilmekte, sosyal çevreye ve iş hayatına dahil olmakta, sorunlarını her platformda dile getirebilmektedirler. Engelli vatandaşlarımızın sağlanan imkanlardan yararlanarak, gurur verici başarılara imza atabilmeleri hepimiz için büyük bir mutluluk ve memnuniyet vesilesidir. Bu konuda devamlılığın sağlanması ise toplumun bütün kesimlerinin engelli kardeşlerimizi daimi bir hassasiyetle sahiplenmesi ile mümkün olacaktır. Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bütün engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayır ve iyiliklerle dolu yarınlar diliyor, en kalbi duygularımla, sevgi ve saygıyla selamlıyorum." - BAYBURT