Vali Pehlivan, Nazlı Şentürk Kızılay Anaokulunu Ziyaret Etti

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:40



21 Kasım 2018 Çarşamba 14:40

Vali Ali Hamza Pehlivan, Nazlı Şentürk Kızılay Anaokulunda İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Şube Müdürü Bülent Koçyiğit ve Anaokulu Müdürü Serap Şeker tarafından karşıladı, minik öğrenciler tarafından çiçek takdim edildi.Vali Pehlivan, Türk Kızılay'ının "81 ilde 81 Anaokulu" projesi kapsamında Bayburt Grup tarafından bağış olarak yapımı üstlenilen ve tamamlanan Nazlı Şentürk Kızılay Anaokulunda incelemelerde bulunarak Okul Müdüründen bilgiler aldı.Okul bünyesindeki sınıfları da gezen Vali Pehlivan, minik öğrencilerin derslerine bir süre eşlik ederek onlarla sohbet etti. - BAYBURT