Vali Pehlivan Okul Servislerinin Denetimlerine Katıldı

Vali Ali Hamza Pehlivan
, okul servislerini denetledi.
Vali Pehlivan, trafikte öğrenci güvenliğini sağlamaya yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen servis denetimlerine katıldı. İl Emniyet Müdürü Sezayi Er ve trafik ekiplerinden denetimler hakkında bilgiler alan Vali Pehlivan servis şoförleri ve öğrencilere trafik güvenliği hakkında tavsiyelerde bulundu.
Şehit Yüzbaşı Agah Caddesi üzerinde gerçekleştirilen uygulamada denetime alınan servis araçlarındaki öğrencilerle görüşen Vali Pehlivan trafik güvenliği konusunda öğrencilerin bilinçli bir şekilde yetişmesinin çok önemli olduğunu ifade ederek, "Trafik kurallarına önce biz uyacağız büyükleri de uyaracağız. Emniyet kemerini takmıyor, trafik işaretlerine ve hız limitlerine uymuyorsa onları bu konularda uyaracağız. Sorumlu ekiplerimiz servis araçlarını titizlikle denetliyor. Her şeyden önce can güvenliğiniz için sizlerden beklentimiz şu anda olduğu gibi araca bindiğinizde emniyet kemerini bağlamanız, araç içerisinde seyahat güvenliğini riske atacak davranışlar içinde bulunmamanız. Genel olarak da trafik kurallarını çok iyi bir şekilde öğrenip uygulamanız. Fakat bu konu öncelikle kendimizden başlıyor. Biz trafik güvenliğini sağlamak adına denetimlerimize devam ederken sizlerin de özellikle emniyet kemeri kullanımını artık refleks haline getirmeniz gerekiyor. Bu konuda üzerimize düşeni hep birlikte yapmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.
Bir müddet denetimleri takip eden Vali Pehlivan araç şoförlerinden de araç ve trafik güvenliği konusunda azami hassasiyet göstermelerini, kurallara uyma konusunda kesinlikle ihmalkarlık göstermemelerini istedi. Vali Pehlivan, kendisine eşlik eden heyetle bilgi alışverişinde bulunmasının ardından denetim noktasından ayrıldı.
Vali Ali Hamza Pehlivan'a İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma
Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç
, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu ve diğer ilgililer eşlik etti. - BAYBURT
Hamza Pehlivan
07 Aralık 2018 Cuma 12:47