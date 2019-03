Vali Pehlivan Siyasi Parti İl Başkanlarıyla Bir Araya Geldi

Kaynak: İHA

Vali Ali Hamza Pehlivan , 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne yönelik olarak siyasi parti il başkanlarıyla bir araya geldi.Toplantıda yerel seçimlerin huzur ve güven içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik her türlü tedbirin alındığını ifade eden Vali Pehlivan, "Her seçim döneminde olduğu gibi sorumlu kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcileriyle seçimlerin güven ve esenlik içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik toplantılar gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmalar kapsamında Valilik ve Kaymakamlıklar bünyesinde seçim koordinasyon birimleri oluşturduk, oy kullanımının gerçekleştirileceği yerler, bu alanların güvenliğinin sağlanması ve seçimlerde görev alacak personel ile araçların planlanması bağlamında çalışmalarımızı tamamladık. Her seçim öncesinde yaptığımız gibi siyasi parti il başkanlarıyla da bir araya gelerek seçimlerin güven ve huzur içerisinde gerçekleştirilmesi, vatandaşlarımızın iradesinin sandığa özgür bir şekilde yansımasının sağlanması bağlamında değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuyoruz." dedi. Yüksek Seçim Kurulu 'nun seçimlere ilişkin kararı doğrultusunda seçim takviminin 1 Ocak itibariyle başladığını kaydeden Vali Pehlivan, "Bu sürecin en sağlıklı şekilde işletilmesi; seçim öncesi, seçim günü ve seçimler sonrasında bu huzur ortamının tesis edilmesi ile ilgili sizlerin de tespit, görüş ve önerilerini almak, seçim mevzuatı hakkında bilgilendirme yapmak maksadıyla bir araya geldik. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Yerel seçimlerin hem ülkemiz için hem de ilimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.Vali Pehlivan'ın açılış konuşmasının ardından İL Emniyet Müdürlüğü yetkililerince seçim güvenliğine ilişkin sunum yapıldı.Toplantı katılımcıların ilgili konularda bilgi alışverişinde bulunmaları, dilek ve temennilerini dile getirmelerinin ardından sona erdi.Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıya İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat MHP İl Başkanı Bekir Kasap CHP İl Başkanı İbrahim Kaldırımoğlu, İYİ Parti İl Başkanı Yılmaz Kırıcı, Saadet Partisi İl Başkanı Abdulmecit Bekmezci ve DSP İl Başkanı İsmet Çakal katıldı. - BAYBURT