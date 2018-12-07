Vali Pehlivan: "Trafik Konusunda Herkesten Önce Çocuklarımıza Güveniyoruz"

Vali Ali Hamza Pehlivan
, çocuklara trafik bilincinin aşılanması ve geliştirilmesine yönelik düzenlenen "Minik Canlar Trafikte" programına katıldı.
Şair Zihni Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte tiyatro ve müzik eşliğinde öğrencilere trafikte yaya güvenliğinin önemi anlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü
maskotları Kankacan ile Kankanaz'ın da yer aldığı gösterileri çocuklar ilgi ve coşkuyla takip etti.
Vali Pehlivan projenin hayata geçirilmesinde emeği olan İl Emniyet Müdürlüğü personeli ve diğer ilgililere teşekkür ederek trafik güvenliğinin hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Vali Pehlivan İçişleri Bakanlığı
tarafından yurt genelinde trafik konusunda yürütülen ve özellikle çocuklara yönelik olan proje ve kampanyalardan bahsetti.
Yeni nesillerin bilinçlendirilmesine yönelik yurt genelinde olduğu gibi Bayburt
'ta da bu amaçla çeşitli etkinlikler düzenlendiğini kaydeden Vali Pehlivan, "Birçok konuda olduğu gibi trafik konusunda da çocuklarımıza çok güveniyoruz. Bugün ve gelecekte yaşanabilecek sorunların üstesinden inşallah çocuklarımızla birlikte geleceğiz. Trafik konusunu herkesten önce çocuklarımıza emanet ediyoruz. Bu yaşlarda, bu sıralarda trafik kurallarını en iyi şekilde öğrenecek ve büyüklerinizi bu konuda uyaracaksınız. Çok güzel, faydalı ve anlamlı bir proje oldu. İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hepinize, okullarınızda, derslerinizde, hayatınızda sağlık ve başarılar diliyorum" diye konuştu.
Etkinlik çeşitli yarışmalarda derece elde eden öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.
Etkinliğe Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma
Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç
, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu ile öğrenciler ve öğretmenler katıldı. - BAYBURT
Hamza Pehlivan
07 Aralık 2018 Cuma 12:46