Vali Pehlivan, Tümgeneral Hacıoğlu'nu Ziyaret Etti

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:02



28 Kasım 2018 Çarşamba 12:02

Vali Ali Hamza Pehlivan, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu'nu ziyaret etti.Vali Pehlivan, Jandarma Bölge Komutanlığına gelişinde Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu tarafından karşılandı. Bölge Komutanlığı Şeref Defterini imzalayan Vali Pehlivan daha sonra Tümgeneral Hacıoğlu ile birlikte makama geçti ve bir süre sohbet etti.Vali Pehlivan, ziyaret vesilesiyle çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulunduğu Tümgeneral Hacıoğlu'na yakın ilgisi ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti ve görevinin hayırlı olmasını diledi.Tümgeneral Hacıoğlu ise Vali Pehlivan'a nazik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkürlerini iletti. - BAYBURT