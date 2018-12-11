Vali Pehlivan Yazyurdu Köyü'nde Vatandaşla Bir Araya Geldi

Vali Ali Hamza Pehlivan Merkez
'e bağlı Yazyurdu Köyü'nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Köye gelişinde Yazyurdu Muhtarı Erol Demirhan
ile köy sakinleri tarafından karşılanan Vali Pehlivan köy odasında bir araya geldiği vatandaşların ihtiyaç, sorun ve taleplerini dinledi. Vali Pehlivan, yol genişletilmesi, kanalizasyon ve içme suyu gibi alt yapı problemlerinin çözüme kavuşturulduğu köyde, köy içi düzenleme çalışmalarına gelecek yıl başlanacağını açıkladı. Köydeki büyükbaş hayvan varlığının ve arıcılığın ekonomik anlamda önemli olduğuna değinen Vali Pehlivan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ilgili kurumlar tarafından hayata geçirilen destekleme projelerinden bahsederek bu desteklerden yararlanılmasının köylülerimize fayda sağlayacağımı belirtti.
Vali Pehlivan köy yerleşim alanıyla ilgili olarak gündeme gelen kadastro probleminin kalıcı çözümüne yönelik ise ilgili kurumlar nezdinde gerekli çalışmalara devam edildiğini ve söz konusu çalışmaları bizzat takip ettiğini kaydetti.
Köyde gerçekleştirilen arıcılık faaliyetlerine de değinen Vali Pehlivan, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Bayburt Üniversitesi
ve Doğu Karadeniz Projesi
(DOKAP
) kapsamında Organik Arıcılıkla ilgili sağlanan desteklerin Bayburt Balı'nın markalaştırılması ve arıcılara sağlayacağı ekonomik katkının önemine işaret etti.
Vatandaşlardan gelen taleplerin çözümü için ilgililere talimat veren Vali Pehlivan daha sonra ziyaretini sonlandırarak köyden ayrıldı.
Vali Ali Hamza Pehlivan'a ziyaret ve incelemeleri esnasında İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ile İdare ve Denetim Şube Müdür Vekili Helim Polat eşlik etti. - BAYBURT
11 Aralık 2018 Salı 11:56