Vali Pehlivan Yerel Basın Kuruluşlarını Ziyaret Etti

11 Aralık 2018 Salı 11:56



11 Aralık 2018 Salı 11:56

Vali Ali Hamza Pehlivan yerel gazete temsilciliklerini ziyaret etti.Vali Pehlivan ziyaretlerine yayın ömrü bir asra yaklaşan Bayburt'un köklü basın kuruluşu Bayburt Postası Gazetesi'nden başladı. Gazetenin Osman Okutmuş Caddesi üzerindeki ofisinde Genel Yayın Yönetmeni Murat Okutmuş'la bir araya gelen Vali Pehlivan yerel basının durumu ve diğer çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulundu. Vali Pehlivan ofiste yer alan tarihi baskı makinelerini incelemesinin ardından Okutmuş'a çalışmalarında başarı ve kolaylıklar dileyerek Çoruh Haber Gazetesi basım merkezine geçti. Vali Nihat Üçyıldız Caddesi üzerinde bulunan Özer Ofset Matbaası'nda gazete ortaklarından Özer Dölek'i ziyaret eden Vali Pehlivan gazete hakkında bilgiler aldı. Vali Pehlivan ziyaretleri sırasında kendisine eşlik eden Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız ve Bayburt Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hakan Cem Çoruh'la yerel basın üzerine yaptığı değerlendirme sonrası bir sonraki durağı Bayburt Sıla Gazetesi'ne hareket etti. Genç Osman Mahallesi 21 Şubat Caddesi'nde bulunan Gündem Ofset Matbaası'nda gazete ortaklarından Mehmet Kaymak'la görüşen Vali Pehlivan çalışmaları hakkında Kaymak'tan bilgiler aldı. Vali Pehlivan bir süre kaldığı matbaada Kaymak ile bilgi alışverişinde bulunarak Bayburt Sıla Gazetesi'ne yayın hayatında başarılar diledi. Ziyaretleri kapsamında son olarak Bayburt AVM içerisindeki Bayburt Havadis Gazetesi'ne gelen Vali Pehlivan burada da gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Seyfullah Kaya ile yerel basın üzerine değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulundu. Vali Pehlivan Bayburt Havadis Gazetesi'ne de yayın hayatında başarılar temennisinde bulunarak ziyaretini sonlandırdı.Ziyaretlerine ilişkin yaptığı açıklamada basının vatandaş ve kamu birimleri arasında bir köprü görevi üstlendiğini ifade eden Vali Pehlivan ayrıca tespit edilen yerel sorunların çözümüne yönelik yapıcı ve yönlendirici eleştirinin kamu hizmeti standartlarını da yükselteceğini belirtti. Vali Pehlivan, basın ahlak esasları ve sorumlu yayıncılık ilkelerine bağlı habercilik anlayışının da önemine işaret ederek Bayburt'ta yayınlanan yerel gazetelerin bu anlamda başarılı çalışmalara imza attığını dile getirdi. Bu tutumları dolayısıyla yerel gazetelere teşekkür eden Vali Pehlivan, Bayburt Postası, Bayburt Sıla, Bayburt Havadis ve Çoruh Haber gazetelerine yayın hayatlarında başarılar temenni etti."Vali Ali Hamza Pehlivan, 112 Acil Çağrı Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu"Vali Pehlivan, İçişleri Bakanlığı tarafından 112, 155, 156 gibi acil çağrıların tek çatı altında toplanmasına yönelik olarak bütün illerde hayata geçirilen ve bünyesinde Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER)'in de yer alacağı Bayburt 112 Acil Çağrı Merkezi inşaatı çalışmalarını inceledi. Kayışkıran Mevkii'nde yapımı devam eden merkez binasına gelen Vali Pehlivan, kontrolör ekibi ve yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı. Vali Pehlivan inşaat alanını dolaşarak kendisine eşlik eden, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Burhan Yıldızoğlu ile tespit ve değerlendirmelerde bulundu.İnşaatı yüzde 75 oranında tamamlanan merkezin 2019 yılında hizmete alınacağını bildiren Vali Pehlivan, çalışmaların aynı hassasiyetle devam ettirilmesine yönelik olarak ilgililere talimat verdi. - BAYBURT