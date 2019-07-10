10.07.2019 11:02
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Vali Pehlivan, yol yapım çalışmalarını denetledi

Vali Pehlivan, yol yapım çalışmalarını denetledi

Vali Ali Hamza Pehlivan, Kışla Kavşağı ile Emniyet Kavşağı arasında gerçekleştirilen yol yapım çalışmalarını inceledi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Kışla Kavşağı ile Emniyet Kavşağı arasında gerçekleştirilen yol yapım çalışmalarını inceledi.

Bayburt Şehir Geçişi projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında Karayolları 106. Şube Şefi Burak Şara'dan bilgiler alan Vali Pehlivan alanda incelemelerde bulundu. Vali Pehlivan çalışmaların trafik güvenliğini tehlikeye atmayacak hassasiyette ve ilgili kuruluşlarla koordinasyon içerisinde yürütülmesini istedi.

Çalışmaların bir ay içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini bildiren Vali Pehlivan, "Kışla Kavşağı'ndan başlayarak Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile Turgut Özal Bulvarı'nın kesiştiği Emniyet Müdürlüğü önündeki bu nokta arasında öncelikle mevcut yol platformları iyileştirilecek. Çalışmalar kapsamında bitümlü temel, binder çalışması, yağmur suyu ve drenaj çalışması ile kaldırım yapılacak. Önceki yıllarda yapımı büyük ölçüde tamamlanan Bayburt Şehir Geçişi projesinin kalan eksiklikleri başlatılan bu çalışmayla 30 gün içerisinde tamamlanıp, yolun trafiğe açılması sağlanacak." dedi. - BAYBURT
Kaynak: İHA
Hamza Pehlivan, Bayburt, Şara, Güncel

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