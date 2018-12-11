Vali Pekmez, Afad ve 112 Acil Çağrı Merkezini Ziyaret Etti

11 Aralık 2018 Salı 16:38



11 Aralık 2018 Salı 16:38

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, 112 Acil Çağrı Merkezi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD) ziyaret ederek, faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Aykut Pekmez, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Seydi Körede'den Adıyaman'daki ambulans, asayiş, yangın, AFAD ve tüm acil yardım numaralarının tek merkezden yönetilmesi amacıyla geçen günlerde ihalesi yapılarak temeli atılan 112 Acil Çağrı Merkezi inşaatının son durumu, sistemin yapısı ve işleyişi ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.Daha sonra Pekmez, AFAD İl Müdürü Ertuğrul Altuğ'dan afetlere yönelik tedbirler ve kurumun afetlere müdahale kapasitesi, AFAD'ın arama kurtarma birliği çalışmalarında kullandığı araç, gereç ve teçhizatlar ile AFAD tarafından yürütülen faaliyet ve çalışmalar hakkında brifing aldı.