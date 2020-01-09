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Vali Pekmez'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

09.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:54Vali Pekmez'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Valisi Aykut Pekmez, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Pekmez, mesajında, kamuoyunun vicdanı, milletin gözü kulağı ve sesi olan tüm basın mensuplarının "Çalışan Gazeteciler Günü"nü tebrik etti.
İletişim çağının hayatın her noktasına sirayet ettiği günümüzde bu anlayışla görev icra eden tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en samimi duygularıyla kutladığını ifade eden Pekmez, şunları kaydetti:
"İletişim ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde tarafsız ve evrensel normlara uygun ilkeler çerçevesinde yayıncılık yaparak kamuoyunu aydınlatan, bu yolda her an peşinde koşarak stres altında işlerini icra eden basın mensuplarımız aynı zamanda kamusal bir görevi de yerine getirmektedirler. Bu önemli misyonu yerine getirmek için her türlü şartta görevlerini yerine getiren gazetecilerimizin mesai saati gözetmeksizin, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve her konuda haberdar etmek için fedakarca çalışmakta olduklarını hep beraber müşahede etmekteyiz. Ülkemizin ve ilimizin her köşesinde özveri ile görevlerini sürdürmeye çalışan değerli basınımızın daha güzel şartlarda halkımızı bilgilendirmesi adına 2020 yılının umut verici olmasını temenni ediyorum."

Gazeteciler Günü, Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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