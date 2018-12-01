Vali Pekmez'den Başkan Kutlu'ya Ziyaret

Adıyaman
Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu
'yu makamında ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan Vali Pekmez, Kutlu'ya nezaket ziyaretinde bulunduğunu aktararak, Adıyaman'ın gelişimi için önemli çalışmalara imza attığından dolayı kendisine teşekkür etti.
Vali Pekmez ile ilin sorunları üzerine sohbet eden Belediye Başkanı Kutlu ise, "İlimize yeni atanan Sayın Valimizin ziyareti bizleri mutlu etti. İnşallah Adıyaman'da görev yaptığı süre boyunca birçok önemli çalışmaya imza atacaktır. Bizim buna inancımız tam. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Hüsrev Kutlu,Adıyaman
01 Aralık 2018 Cumartesi 17:02