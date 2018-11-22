Vali Pekmez'den İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ziyaret

22 Kasım 2018 Perşembe 13:30



22 Kasım 2018 Perşembe 13:30

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aykut Pekmez'i İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve müdür yardımcıları karşıladı.Karşılama sonrası emniyet şeref defterini imzalayan Pekmez, toplantı salonuna geçerek, Adıyaman'ın genel genel asayiş durumu ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar hakkında detaylı bir brifing aldı.İl Emniyet Müdürlüğünde aldığı brifing sonrası Vali Pekmez, İl Jandarma Komutanlığına geçti.Vali Aykut Pekmez, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ile bir süre görüştükten sonra il genelinde jandarmanın sorumluluk alanında yapılan çalışmalar ile kırsal kesimdeki genel asayiş uygulamaları hakkında detaylı bir brifing aldı.Pekmez, "Öncelikle ilimizin ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü noktasında jandarma ve emniyetten başlayarak brifing almaya başladık. Tüm kurum ve sivil toplum kuruluşlarını en kısa sürede ziyaret etmeyi planlıyoruz. Adıyamanlı vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden çalışan emniyet ve Jandarma personelimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.