Haberler» Güncel» Haber

Vali Pekmez'den Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışı

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla dünya genelindeki muhtaç insanlara el uzatmak amacıyla başlattığı "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" kampanyasına destek olmak amacıyla, kurban bağışı yaptı.

24.07.2019 14:09 Vali Pekmez'den Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışı
Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla dünya genelindeki muhtaç insanlara el uzatmak amacıyla başlattığı "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" kampanyasına destek olmak amacıyla, kurban bağışı yaptı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müftüsü Mehmet Taşçi, Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret ederek, Türkiye Diyanet Vakfı'nın ülke genelinde başlatmış olduğu vekaletle kurban bağışı kampanyasına ilişkin bilgi verdi.
Vali Aykut Pekmez, vakfa vekaletle kurban bağışında bulunarak, bağış makbuzunu İl Müftüsü Mehmet Taşçı'dan aldı.
İslam aleminin yaklaşan kurban bayramını da tebrik eden Vali Aykut Pekmez, kampanyaya katılımın yüksek olması temennisinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Adıyaman, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Haberleri
15:38   YALOVA 3'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEN MİNİK ECEM'İ TENTE KURTARDI
15:37   Göç ettiği köyüne dönerek meyvecilik yapıyor
15:37   Almanya'da kuraklık korkusu: Nehirlerin seviyesi düştü, göller kurudu
15:37   Olimpiyat madalyaları görücüye çıktı
15:37   Anne ile kızını yaralayan şüpheli yakalandı
15:36   TİKA'dan Kuzey Makedonya'ya sağlık desteği
15:36   Cinayet zanlıları güvenlik kamerasında