17 Aralık 2018, 16:12
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Vali Pekmez Emniyet Hizmet Binaları İnşaatını Gezdi

Vali Pekmez Emniyet Hizmet Binaları İnşaatını Gezdi

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve emniyet müdür yardımcıları ile birlikte yapımı devam eden çevik kuvvet şube müdürlüğü ve özel harekat şube müdürlüğü hizmet binaları ile polis lojmanları inşaatını inceledi. İnşaat alanını gezerek incelemelerde bulunan Vali Pekmez, çalışmalarla ilgili olarak Emniyet Müdürü Metin Alper'den bilgiler aldı. Vali Aykut Pekmez, yapımı devam eden hizmet binalarının hayırlara vesile olmasını diledi. - ADIYAMAN Metin Alper,Adıyaman
Kaynak: İHA