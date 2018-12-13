Vali Pekmez, Selde Zarar Gören Köprüyü İnceledi

Adıyaman
Valisi Aykut Pekmez, kent genelinde etkili olan aşırı yağışlar sonrası büyük zarar gören Gerger
Kesertaş Köprüsünü yerinde inceledi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, köy yolları üzerinde bulunan ve aşırı yağışlardan dolayı zarar görerek trafiğe kapatılan Kesertaş Köprüsü'nün yıkılan bölümlerini yerinde inceledi.
Son günlerden yağan yağışlardan dolayı zarar gördüğünü ve yıkılma tehlikesinin olduğunu belirten Pekmez, şunları kaydetti:
"Yaşanan sel felaketinden dolayı köprünün yıkılması köylü vatandaşlarımızı mağdur etmiş ve vatandaşlarımız Gerger ilçe merkezine gitmek amacıyla alternatif yoldan ulaşım sağlamaktadır. Vatandaşlarımızın ulaşım mağduriyetini gidermek için inşallah köprüyü kısa süre içerisinde onarımdan geçirerek tekrar trafiğe açarız."
13 Aralık 2018 Perşembe 16:32