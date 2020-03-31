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Vali Pekmez: "Sokağa çıkarak sevdiklerimizi riske atmayalım"

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, sokağa çıkmaya devam eden vatandaşlara görüntülü çağrı yaparak evde kalmalarını istedi.

31.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:12
Vali Pekmez:
Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, sokağa çıkmaya devam eden vatandaşlara görüntülü çağrı yaparak evde kalmalarını istedi.

Vali Aykut Pekmez, zor bir süreçten geçildiğini ve vatandaşların alınan tedbirlere uyması gerektiğini söyledi. Sosyal medyasından görüntülü olarak mesaj veren Vali Aykut Pekmez, "Kolay bir süreç yaşamıyoruz, hepimizin alışkanlıklarından fedakarlık etmesi, değiştirmesi gerekiyor. Hepimiz hayatın biran önce normale dönmesini istiyorsunuz. Lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Evde sıkılıp kendimizi sokaklara caddelere atmayalım. Bizler sokağa çıktıkça evdeki çoluk çocuğumuzu, temas ettiğimiz akrabamızı, komşumuzu, sevdiklerimizi riske atıyoruz" dedi.

Korona virüsüyle ilgili rakamların attığına işaret eden Pekmez, "Sağlık Bakanlığı her gün tablo yayınlayarak rakamları gösteriyor. Esasında artan bir rakam değil, bir insan, bir can. Bir baba, bir anne, bir kardeş, bir eş ama muhakkak birilerinin sevdiğidir. Artan rakamın kendimizden, sevdiğimizden birisi olmaması için biraz sorumlu davranarak kurallara uyalım. Sürecin bitmesine katkı sağlayalım. Panik yok tedbir var. Tedbirlere uyalım, evde kalalım Adıyaman" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Güncel
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