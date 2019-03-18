Vali Pekmez ve Beraberindekiler Tümşad'ı Ziyaret Etti

Kaynak: İHA

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 104. Yıldönümü dolayısıyla Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği (TÜMŞAD) Adıyaman Şubesini ziyaret etti.Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneğini ziyareti sırasında Vali Aykut Pekmez'e Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Vali Yardımcısı Adem Kaya ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik eşlik etti.Vali Aykut Pekmez ve protokol üyelerini kapıda karşılayarak ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren TÜMŞAD Başkanı Hacı Erdengi, şehit aileleri ve gazilere gösterdiği yakın ilgiden dolayı Vali Aykut Pekmez'e ve protokol üyelerine teşekkür ederek, dernek olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi sundu.Vali Aykut Pekmez ise konuşmasında, "Bu şanlı zaferi bizlere armağan eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Çanakkale zaferi milletimiz için çok önemli bir zaferdir. Eğer Çanakkale geçilmiş olsaydı bugün bu coğrafya da bizlere yer kalmamış olurdu. İşgalciler savaş zoruyla girdikleri bu topraklardan bir daha çıkmazlardı. Kahraman milletimiz, Allah'ın yardımı ve çok büyük bir fedakarlık ve mücadele ile büyük bir zafer kazandı. Tarihin en kanlı savaşını vererek, vatanını kanı pahasına korudu. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 104. Yıldönümü vesilesiyle bir kez daha aziz şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimizi de minnet ve şükranla anıyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN