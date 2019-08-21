İstanbul Valisi'nden, Erdoğan'ın korumaları tarafından dayak yiyen avukata: Dayak yemedi, araca kafa attı

13 Nisan tarihinde İstanbul Beşiktaş'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumaları ile Avukat Sertuğ Sürenoğlu arasında yaşanan darp vakasında İstanbul Valiliği soruşturma izni vermedi. Soruşturma izni verilmemesine gerekçe olarak koruma görevlileri ile Sürenoğlu'nun konuştuğu ve beraber yürüyerek kamera açısından çıktıkları ayrıca MOBESE kayıtlarında da darp görüntülerinin olmaması gösterildi.

İSTANBUL VALİSİ: POLİSLER DÖVMEDİ, ARACA KAFA ATTI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Avukat Sertuğ Sürenoğlu'nu darp eden Cumhurbaşkanlığı korumaları hakkında soruşturma izni vermedi. Vali Yerlikaya, Sürenoğlu'nun yüzündeki yaralara ilişkin ise, "Götürüldüğü araç içerisinde beklerken aracın sert kısımlarına kafasını vurarak kendisine zarar verdi" iddiasında bulundu.

"SÜRENOĞLU HAKARET ETTİ"

Sürenoğlu'nun "ş... k..." diyerek hakaret ettiğini iddia eden Vali, Sürenoğlu'na zorla tutanak imzalatılmasına ilişkin ise "35 yaşında olgun ve eğitimli bir insan olduğu düşünüldüğünde Çırağan Oteli'nde merkezi bir yerde kalabalık bir ortamda kendisini tehlikede hissetmesi ve bu tutanağı imzalamak zorunda kaldığını söylemesi hayatın olağan akışına aykırı" dedi.

SÜRENOĞLU KARARA İTİRAZ EDECEK

Sürenoğlu, karara karşı İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nde dava açacak. Öte yandan Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB), İstanbul Valiliği'nin soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararına itiraz edeceği ve idare mahkemesinde dava açacağı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Demirören ve Kalyoncu ailelerinin 13 Nisan akşamı Çırağan Sarayında yapılan düğününe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gitmesi üzerine, caddenin bir kısmı kapatılmış, trafiğin 20 dakika boyunca ilerlememesi üzerine otobüsten inerek yürümeye başlayan avukat Sertuğ Sürenoğlu, karşılaştığı polislere, "Bir düğün için bu yapılır mı?" diye tepki göstermişti. Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından gözaltına alınarak Çırağan Sarayı otoparkında araç içinde dakikalarca darp edildiğini iddia eden Sürenoğlu, Cumhurbaşkanına hakaret etmediğini ancak korumaların kendisine zorla tutanak imzalattığını ileri sürmüştü.