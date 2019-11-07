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Vali Recep Soytürk'den anlamlı ziyaretler

Kilis Valisi Recep Soytürk ile eşi Nurdan Soytürk, 2016-2018 yıllarında terör örgütü DEAŞ, PKK/YPD-YPG tarafından Suriye'den düzenlenen roketli saldırıda şehit olanların ailelerini ziyaret etti.

07.11.2019 09:40 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:45 Vali Recep Soytürk'den anlamlı ziyaretler
Kilis Valisi Recep Soytürk ile eşi Nurdan Soytürk, 2016-2018 yıllarında terör örgütü DEAŞ, PKK/YPD-YPG tarafından Suriye'den düzenlenen roketli saldırıda şehit olanların ailelerini ziyaret etti.

Vali Recep Soytürk ile eşi Nurdan Soytürk, Suriye'den terör örgütleri tarafından atılan roketler sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerini evlerinde ziyaret ederek, sorun ve sıkıntılarını dinliyor. Geçen ay içerisinde şehit aileleri ile gazileri de ziyaret eden Vali Soytürk'ün bu örnek davranışı roketli saldırıda şehit olan Kilisli vatandaşların yakınları tarafından takdir ile karşılanıyor.

Vali Soytürk, Kilis'te tüm şehit aileleri ile terör gazisi olan gazileri ziyaret ettiğini ifade ederek, "Şehit ailelerimizin sorunlarını sıkıntılarını dinliyoruz. Yapmamız gereken bir şey var ise anında yapıyoruz. Gazilerimizi de evlerinde ziyaret ediyoruz. Bir sorunu veya sıkıntısı var ise çözüyoruz. Belirli bir plan çerçevesinde tüm şehit ailelerini ve gazilerimizi evlerinde ziyaret edeceğim" dedi. - KİLİS

Suriye, Kilis, Yaşam

Kaynak: İHA

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