Vali Şahin: "(112 Acil Çağrı Merkezi) Gelen çağrıların toplamı 3102 adet ve bunların karşılanma...
112 Acil Çağrı Merkezinden görüntüler Görevli personellerin çağrılara cevap vermesi Ankara Valisi Vasip Şahin'in açıklaması ANKARA - Ankara Valisi Vasip Şahin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
26.03.2020 21:08 | Son Güncelleme: 26.03.2020 21:12
112 Acil Çağrı Merkezinden görüntülerGörevli personellerin çağrılara cevap vermesiAnkara Valisi Vasip Şahin'in açıklaması ANKARA - Ankara Valisi Vasip Şahin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA
Etiketler: Ankara Valisi, Vasip Şahin, Güncel