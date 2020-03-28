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Vali Şahin Başkanlığında İl Pandemi Kurulu Koordinasyon toplantısı düzenlendi

Ankara İl İdare Kurulu, akabinde İl Pandemi Kurulu Koordinasyon toplantıları Vali Vasip Şahin Başkanlığında gerçekleştirilerek il genelinde KOVİD-19 Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirler ve bundan sonraki süreçte alınması gereken önlemler görüşüldü.

28.03.2020 14:45 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:46
Ankara İl İdare Kurulu, akabinde İl Pandemi Kurulu Koordinasyon toplantıları Vali Vasip Şahin Başkanlığında gerçekleştirilerek il genelinde KOVİD-19 Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirler ve bundan sonraki süreçte alınması gereken önlemler görüşüldü. Vali Şahin Başkanlığında İl Pandemi Kurulu Koordinasyon toplantısı düzenlendi

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Vasip Şahin, Ankara, Güncel

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Vali Şahin Başkanlığında İl Pandemi Kurulu Koordinasyon toplantısı düzenlendi

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