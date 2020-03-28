Vali Şahin Başkanlığında İl Pandemi Kurulu Koordinasyon toplantısı düzenlendi
Ankara İl İdare Kurulu, akabinde İl Pandemi Kurulu Koordinasyon toplantıları Vali Vasip Şahin Başkanlığında gerçekleştirilerek il genelinde KOVİD-19 Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirler ve bundan sonraki süreçte alınması gereken önlemler görüşüldü.
28.03.2020 14:45 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:46
Ankara İl İdare Kurulu, akabinde İl Pandemi Kurulu Koordinasyon toplantıları Vali Vasip Şahin Başkanlığında gerçekleştirilerek il genelinde KOVİD-19 Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirler ve bundan sonraki süreçte alınması gereken önlemler görüşüldü.
Kaynak: AA
Etiketler: Koronavirüs, Vasip Şahin, Ankara, Güncel