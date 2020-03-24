Vali Şahin, Batman Belediye Başkan Vekilliği görevine başladı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca hakkındaki terör soruşturma kapsamında Batman Belediye Başkanlığı görevden alınan HDP'li Mehmet Demir'in yerine görevlendirilen Vali Hulusi Şahin, belediyedeki görevine başladı.

İçişleri Bakanlığı'nca hakkındaki terör soruşturması nedeniyle Batman Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Mehmet Demir'in yerine Batman Valisi Hulusi görevlendirildi. Batman Belediye Başkanlığı binasına gelen Vali Hulusi Şahin, düzenlediği basın toplantısıyla yapacakları çalışmaları değerlendirdi. Batman'da önemli hizmetler yapacaklarını anlatan Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, şeffaf olacaklarını söyledi. Vali Şahin, "Görevlendirildiğim süre zarfında belediyemizde güzel hizmetler yapmaya çalışacağız. Şeffaf olacağız, hiçbir suretle mali yönden disiplini kaçırmayacağız. Doğru projeler ve doğru hamlelerle yürüyeceğiz. Sonuçta şehir bunu görecek ve anlayacaktır. Belediyenin çok önemli problemleri var. Bunları çözmeye çalışacağız. Mali yönde kötü bir tablo var. Bu ay ödenmesi gereken 90 Milyon TL borç var. Artık geçmişe bakmayacağız, geleceğe bakacağız. Vatandaşımıza güzel hizmetler yaparak, onun manevi tatminiyle memnun olmak en büyük hedefimiz. Bunun için elimizden geleni yapacağız" dedi.

'KİMSEYİ EKMEĞİNDEN ETMEYECEĞİZ'

Vali Şahin, belediyede çalışan işçileri mağdur etmeyeceklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"İşçilerle ilgili sözleşmeli olabilir ya da iş kanunu kapsamında çalıştırılanlar olsun hiçbir işçimizi, hiçbir personelini kapı dışarı atmak ve ekmeğiyle oynamak gibi bir düşüncemiz asla söz konusu olmaz. Fakat bir takım durumu olanlar olabilir. Onlarla ilgili özel şartlar kullanılabilir. Her hangi bir cürüm işlemeyen, iş akdinin feshini gerektirmeyecek durumda olanlarla ilgili bir işlem yapmamız söz konusu değil. Önceki yönetim bunu yaptı. Mağdur olan kardeşlerimiz oldu, onların da mağduriyetini hızlı şekilde gidereceğiz."

Vali Şahin, belediye başkan yardımcılığına ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Muzaffer Özkan, Defterdar Ali Osman Bilgili ve Adnan Yörük'ü görevlendirdiklerini söyledi.

Kaynak: DHA