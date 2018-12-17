Vali Şahin, Bekirhan Beldesinde İncelemede Bulundu

17 Aralık 2018 Pazartesi 10:01



17 Aralık 2018 Pazartesi 10:01

Batman Valisi Hulusi Şahin, Kozluk ilçesinin Bekirhan beldesini ziyaret etti.Beldeye gelen Vali Şahin, Kozluk Kaymakamı Osman Bilici, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar ve kurum amirleri ile Bekirhan Jandarma Karakolunda askerlerle sohbet etti.Ardından yapımı süren 12 derslikli Bekirhan İmam Hatip Ortaokulu inşaatında incelemede bulunan Şahin, yetkililerden bilgi aldı.Daha sonra mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Şahin, eğitim, sağlık, ulaşım ve güvenlik alanlarında çok önemli yatırımların yapıldığını söyledi.