Vali Şahin'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Ankara Valisi Vasip Şahin, "30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin küllerinden yeniden doğarak, ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak isteyen devletlere karşı kazandığı şanlı bir zafer olarak tarihteki yerini almıştır." dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Şahin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ve kahraman milletin mücadeleleriyle kazanılan zaferin 97'nci dönümünü büyük bir heyecan ve gururla kutladıklarını belirtti.

Şahin, mesajında şunları kaydetti:

"30 Ağustos Zaferi, Birinci Dünya Savaşı'nda yenik ve yorgun düşen Türk milletinin küllerinden yeniden doğarak, ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak isteyen devletlere karşı kazandığı şanlı bir zafer olarak tarihteki yerini almıştır. Bizlere düşen görev, şüheda kanlarıyla sulanmış bu vatan topraklarında birliğimize ve dirliğimize sahip çıkarak, azim ve kararlılıkla çalışmaktır. Bu düşüncelerle 30 Ağustos zaferinin 97'nci yılını en içten duygularla kutluyor, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: AA