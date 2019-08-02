Haberler» Güncel» Haber

Vali Şahin'den Başkan Balcı'ya ziyaret

Ankara Valisi Vasip Şahin, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

02.08.2019 09:59 Vali Şahin'den Başkan Balcı'ya ziyaret
Ankara Valisi Vasip Şahin, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu'nun da eşlik ettiği ziyarette, Ankara Valisi Vasip Şahin'e, ilçede hayata geçirdikleri çalışmalar ve hazırlık aşamasında olan projelerle ilgili bilgi verdi. Başkan Asım Balcı, Vali Şahin'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederken, ilçeye yönelik istek ve talepleri de iletti. Altındağ'ın Türkiye'nin ve Ankara'nın kalbi olduğunu ifade eden Balcı, "Ankara'nın kalbi Altındağ'la ilgili projelerimizi Ankara Valimiz Sayın Vasip Şahin'le paylaştık. Ayrıca Altındağ için gerçekleştireceğimiz çalışmalarla ilgili Sayın Valimizden de destek istedik. Kendisiyle ilçemize yönelik hangi sorunumuzu paylaşsak bugüne kadar yardımcı ve takipçisi oldu. Bundan sonra da Altındağımıza vereceği desteklere inancımız tam. Ben tüm Altındağlılar adına Sayın Valimiz Vasip Şahin'e teşekkürü bir borç biliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Vasip Şahin, Altındağ, Ankara, Balcı, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:51   32 kişilik kadroya bin 565 kişi başvurmuştu kura çekimi yapıldı
12:50   Nehirde sürüklenen teknisyeni kurtarmak için seferber oldular
12:50   "165 terörist etkisiz hale getirildi"
12:50   İrem Derici'den yeni klip müjdesi
12:50   Kongo'nun kobalt zenginliği felakete dönüşüyor
12:50   Ankara'da havyan pazarları denetlendi
12:49   Eyüpsultan'da açık hava sinema geceleri başladı