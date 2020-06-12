Vali Şahin'den kentte artan Kovid-19 vakalarına ilişkin açıklama

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, son günlerde kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığını belirterek, "Bu durumun, büyük şehirlerden vatandaşlarımızın gelmesinden ve evlerde gizlice yapılan nişan ile benzeri törenlerden kaynaklandığını değerlendiriyoruz.

12.06.2020 23:11 | Son Güncelleme: 12.06.2020 23:16
Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, son günlerde kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığını belirterek, "Bu durumun, büyük şehirlerden vatandaşlarımızın gelmesinden ve evlerde gizlice yapılan nişan ile benzeri törenlerden kaynaklandığını değerlendiriyoruz." dedi.
Vali Şahin, Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle Ramazan Bayramı sonrası vaka sayısında artış yaşandığını söyledi.
Vakaların farklı sebeplere bağlı olarak arttığını anlatan Şahin, "Bu durumun, biraz havaların ısınmasından, tarımsal faaliyetlerin hızlanmasından, İstanbul ve diğer büyük şehirlerden vatandaşlarımızın Batman'a gelmesinden ve evlerde gizlice yapılan nişan ile benzeri törenlerden kaynaklandığını değerlendiriyoruz." diye konuştu.
İl genelinde koronavirüse karşı alınan tedbirlerin sıkı tutulduğunu bildiren Şahin, önlemler kapsamında kentte maske takma zorunluluğunun sürdüğünü hatırlattı.
Şahin, kontrolleri de sıkı şekilde gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Ekiplerimiz her gün vatandaşlarımızı uyarıyor ve uymayanlara cezai işlem uyguluyor. Fakat bu işler cezai işlemle çözülecek işler değil. Bu işler hassasiyet ve duyarlılık işidir. Halkımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Sadece kendilerinin değil sevdikleri ve çevrelerinin sağlığı için de bu duyarlılığı göstermeleri gerekiyor. Üç temel kuralımız var. Maske takacağız, hijyene ve sosyal mesafeye önem vereceğiz." Vali Şahin’den kentte artan Kovid-19 vakalarına ilişkin açıklama

Kaynak: AA

Etiketler: Ahmet Güneştekin, Ramazan Bayramı, Batman, Güncel, Haber

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