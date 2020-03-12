Vali Şahin'den koronavirüse ilişkin açıklama
Batman Valisi Hulusi Şahin Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik açıklama yaptı.
12.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:24
Batman Valisi Hulusi Şahin Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik açıklama yaptı.
Şahin, Umre'den dönen vatandaşlara yönelik yapılan testlerde 3 kişide yüksek ateş tespit edilmesi üzerine uygulanan testlere ilişkin sosyal medyada yer alan, "Koronavirüs Batman'a geldi" şeklinde paylaşımların ve haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Söz konusu 3 kişide yapılan testlerin negatif çıktığını dile getiren Şahin, dün Umre'den dönen vatandaşların da bulunduğu bir uçağın Batman'a indiğini söyledi.
Prosedür gereği yapılan kontrollerde 3 vatandaşın ateşinin yüksek çıkması nedeniyle bu vatandaşların bazı testlere tabi tutulduğunu, sonuçların da negatif çıktığını dile getiren Şahin, vatandaşlardan asılsız paylaşım ve haberleri dikkate almamalarını istedi.
"İnsanları sosyal medyada bu şekilde dedikodularla, yalan haberlerle korkuya sevk edenlerin de açıkçası hedeflerini anlamış değilim. Vatandaşlarımızı buradan uyarıyorum, sadece koronavirüse karşı değil, bu şekilde fitne virüsüne karşı da dikkatli olsunlar." diyen Şahin, Emniyet Müdürlüğünün bu şekilde vatandaşları korku ve paniğe sevk eden yayınları incelemeye aldığını, bununla ilgili adli sürecin işleyeceğini kaydetti.
Şahin, Umre'den dönen vatandaşlara yönelik yapılan testlerde 3 kişide yüksek ateş tespit edilmesi üzerine uygulanan testlere ilişkin sosyal medyada yer alan, "Koronavirüs Batman'a geldi" şeklinde paylaşımların ve haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Söz konusu 3 kişide yapılan testlerin negatif çıktığını dile getiren Şahin, dün Umre'den dönen vatandaşların da bulunduğu bir uçağın Batman'a indiğini söyledi.
Prosedür gereği yapılan kontrollerde 3 vatandaşın ateşinin yüksek çıkması nedeniyle bu vatandaşların bazı testlere tabi tutulduğunu, sonuçların da negatif çıktığını dile getiren Şahin, vatandaşlardan asılsız paylaşım ve haberleri dikkate almamalarını istedi.
"İnsanları sosyal medyada bu şekilde dedikodularla, yalan haberlerle korkuya sevk edenlerin de açıkçası hedeflerini anlamış değilim. Vatandaşlarımızı buradan uyarıyorum, sadece koronavirüse karşı değil, bu şekilde fitne virüsüne karşı da dikkatli olsunlar." diyen Şahin, Emniyet Müdürlüğünün bu şekilde vatandaşları korku ve paniğe sevk eden yayınları incelemeye aldığını, bununla ilgili adli sürecin işleyeceğini kaydetti.
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Kaynak: AA
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Etiketler : Koronavirüs, Batman, Güncel
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