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Vali Şahin'den "Vefa Sosyal Destek Grupları" paylaşımı

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Bizler tüm ihtiyaç sahipleri için gece gündüz demeden görevimizin başındayız." ifadesini kullandı.

09.04.2020 20:33 | Son Güncelleme: 09.04.2020 20:35
Ankara Valisi Vasip Şahin, "Bizler tüm ihtiyaç sahipleri için gece gündüz demeden görevimizin başındayız." ifadesini kullandı.
Vali Şahin'in Twitter hesabından, "Değerli Büyüklerimiz, Vefa Sosyal Destek Gruplarımızla Kovid-19 ile mücadele sürecinde 24 saat yanınızdayız. Kamu görevlilerimiz ve gönüllülerimizle birlikte sizlerin hizmetindeyiz" başlığı ile görüntülü bir mesaj yayınladı.
Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmaları hakkında bilgilerin yer aldığı video mesajında Vali Şahin, şu ifadelere yer verdi;
"Vefa Sosyal Destek Gruplarımız, 65 yaş ve üstü yaşlılarımız ile kronik hastalarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun çaba sarf ediyor. Ekiplerimize ulaşan her çağrı ve talep, titizlikle değerlendiriliyor. Bizler tüm ihtiyaç sahipleri için gece gündüz demeden görevimizin başındayız." Vali Şahin’den ’Vefa Sosyal Destek Grupları’ paylaşımı

Kaynak: AA

Etiketler: Ankara Valisi, Vasip Şahin, Twitter, Güncel
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