Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Vali Şahin'den "Vefa Sosyal Destek Grupları" paylaşımı

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Vefa Sosyal Destek Gruplarımız, 65 yaş ve üstü yaşlılarımız ile kronik hastalarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun çaba sarf ediyor" dedi.

09.04.2020 21:43 | Son Güncelleme: 09.04.2020 21:43
Vali Şahin'den
Ankara Valisi Vasip Şahin, "Vefa Sosyal Destek Gruplarımız, 65 yaş ve üstü yaşlılarımız ile kronik hastalarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun çaba sarf ediyor" dedi.

Vali Şahin'in Twitter hesabından, "Değerli Büyüklerimiz, Vefa Sosyal Destek Gruplarımızla Kovid-19 ile mücadele sürecinde 24 saat yanınızdayız. Kamu görevlilerimiz ve gönüllülerimizle birlikte sizlerin hizmetindeyiz" başlığı ile görüntülü bir mesaj yayınladı.

Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmaları hakkında bilgilerin yer aldığı video mesajında Şahin, "Vefa Sosyal Destek Gruplarımız, 65 yaş ve üstü yaşlılarımız ile kronik hastalarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun çaba sarf ediyor. Ekiplerimize ulaşan her çağrı ve talep, titizlikle değerlendiriliyor. Bizler tüm ihtiyaç sahipleri için gece gündüz demeden görevimizin başındayız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ankara Valisi, Vasip Şahin, Twitter, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Pentagon raporu sızdı, tüm oklar Trump’a döndü! Koronayla ilgili her şeyi biliyormuş Haberler
Pentagon raporu sızdı, tüm oklar Trump'a döndü! Koronayla ilgili her şeyi biliyormuş
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı Haberler
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı
Fransız doktor paylaştı! Koronavirüs ilk kez bu kadar net görüntülendi Haberler
Fransız doktor paylaştı! Koronavirüs ilk kez bu kadar net görüntülendi
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken’den kafa karıştıran itiraf Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haberler
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
İsrail’de durumu ağır olan 6 vaka, kök hücre tedavisiyle iyileşti Haberler
İsrail'de durumu ağır olan 6 vaka, kök hücre tedavisiyle iyileşti
Bakan Soylu, yanlış anlaşılmayı düzeltti: 81 ilde maskeler eczanelerde dağıtılacak Haberler
Bakan Soylu, yanlış anlaşılmayı düzeltti: 81 ilde maskeler eczanelerde dağıtılacak
Haberler ›› Güncel ››Vali Şahin'den 'Vefa Sosyal Destek Grupları' paylaşımı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:06: İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı: (2) - Haber 23:03: Kızılay'dan sağlık çalışanlarına moral ikramı - Haber 23:02: Yalvaç'ta dezenfeksiyon kabini hizmete sunuldu - Haber 22:58: İran Petrol Bakanı: "OPEC toplantısında petrol arzının 10 milyon varil azaltılması gündemde" - Haber 22:58: Kayseri'de inşaattan düşen işçi öldü - Haber 22:25: ABC News kanalı, Pentagon'un Trump'ı koronavirüs krizinden aylar önce haberdar ettiğini yazdı - Haberler 22:05: Fransız doktor Gombergh, koronavirüsün en kapsamlı ve detaylı tarama görüntüsünü paylaştı - Haber 20:41: Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı - Haberler