Haberler » Güncel » Vali Şahin, Sason'da uzman çavuşun ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Haber

Vali Şahin, Sason'da uzman çavuşun ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Batman Valisi Hulusi Şahin, geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden uzman çavuşu Murat Kurt'un Sason'da bulunan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

01.01.2020 13:28 | Son Güncelleme: 01.01.2020 13:33 Vali Şahin, Sason'da uzman çavuşun ailesine taziye ziyaretinde bulundu
Valisi Hulusi Şahin, geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden uzman çavuşu Murat Kurt'un 'da bulunan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Abdullah Özadalı, Belediye Başkanı Muzaffer Aslan, İlçe Jandarma Asayiş Bölük Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer ve AK Parti İlçe Başkanı Avni Yıldırım tarafından karşılanan Şahin, ilk olarak yapımı devam eden Sason Meslek Yüksek Okulu inşaatında incelemelerde bulundu. Daha sonra Çok Amaçlı Toplum Merkezi'ni (ÇATOM) ziyaret eden Şahin, ÇATOM bünyesinde devam eden kursları gezdi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Şahin, takı tasarım, kilim dokumacılığı, gümüş işlemeciliği kurslarıyla ilgili bilgi aldı. Yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirten Şahin, kursiyerlere emeklerinden dolayı teşekkür etti. İlçedeki çeşitli temaslarının ardından Sason Kayabaşı Mahallesinde bulunan taziye evinde uzman çavuş Murat Kurt'un ailesi ile bir araya gelen Vali Şahin, kurt ailesine başsağlığında bulunarak taziye dileklerini iletti. - BATMAN

Hulusi Şahin, Murat Kurt, Batman, Sason, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:32   Alkol komasına giren diş hekimi Betül öldü, meslektaşı ve doktor tedavide (2) - Haber
15:32   Ordu'da yeni yılın ilk bebeğine Ceren adı verildi - Haber
15:32   İran, İsviçre'nin Tahran Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı - Haber
15:31   Siirt'te yıkılan bina yan yattı - Haber
15:31   Trafik kazasında ölen 2 kadın son yolculuğuna uğurlandı - Haber
15:00   Ali Babacan 5 yıl sonra ilk kez yaptığı paylaşımda, 2020'den beklentilerini dile getirdi - Haber
14:36   Alkol komasına giren diş hekimi kadın hayatını kaybederken iki arkadaşının durumu kritik - Haber
14:30   Yılın ilk gününde sahiller dolup taştı - Haber
14:01   Üç gün üst üste Ceren Özdemir'i rüyasında görünce, kızına Ceren Özdemir adını verdi - Haber
13:27   YKS'ye hazırlanan genç kızın sıcak çikolata talebine belediye hediyeyle cevap verdi - Haber
1.01.2020 15:34:10