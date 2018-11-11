Vali Şahin, Sason ve Gercüş'ü Ziyaret Etti

Batman
Valisi Hulusi Şahin
, Sason
ve Gercüş
ilçelerini ziyaret etti.
Şahin, Sason'u ziyaretinde Kaymakam Osman Bilici
ve Belediye Başkanı Cuma Uçar
ile bir araya gelerek, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
İlçe esnafını da ziyaret eden Vali Şahin, daha sonra Gercüş ilçesine geçti.
Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci'yi makamında ziyaret eden Şahin, ilçedeki bazı kamu yatırımlarını yerinde inceledi.
Şahin, ilçe halkıyla da bir araya gelerek taleplerini dinledi.
Hulusi Şahin,Batman,Gercüş,Sason
11 Kasım 2018 Pazar 14:18