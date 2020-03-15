Vali Şahin: (Umreci vatandaşlar) "1800 vatandaşımız burada misafir ediliyor"
Ankara Valisi Vasip Şahin'in açıklamaları ANKARA - Ankara Valisi Vasip Şahin, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
15.03.2020 17:01 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:04
Ankara Valisi Vasip Şahin'in açıklamaları ANKARA - Ankara Valisi Vasip Şahin, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA
Etiketler : Ankara Valisi, Vasip Şahin, Güncel
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