Vali Şakalar, Dünya İnsan Hakları Günü'nü Kutladı

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:14



10 Aralık 2018 Pazartesi 15:14

Sinop Valisi Köksal Şakalar, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.Şakalar, mesajında, 1948 yılında kabul edilen insan hakları evrensel beyannamesiyle insanların hiçbir ayırım gözetmeksizin, yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit ve özgür olduklarının, evrensel bir değer olarak kabul gördüğünü ifade etti.İnsanların farklı ırklardan ve kültürlerden gelebileceğini, farklı değerlere sahip olabileceğini belirten Şakalar, şunları kaydetti:"Bütün farklılıklara rağmen, insanlığın ortak paydası, bireylerin doğuştan sahip oldukları temel hak ve özgürlüklerdir. Bu, onurlu bir yaşamın gereği ve en temel şartıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, her alanda insan haklarının ön planda tutulduğu ve korunduğu güvenli bir gelecek temennisiyle Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."