Vali Şakalar, trafik kontrolü uygulamalarını denetledi

İçişleri Bakanlığının talimatı ile Sinop
Valisi Köksal Şakalar, İl Jandarma Komutanlığı ve Sinop İl Emniyet Müdürlüğünün trafik ekiplerinin Ramazan Bayramı
öncesi aldığı trafik tedbirleri ile ilgili gerçekleşen denetimleri inceledi.
Kurulan yol kontrol noktaları ve trafik denetimi yapan güvenlik güçlerini denetleyen katılan Vali Şakalar, kontrol noktasında denetlenen sürücüleri trafik kurallarına uyulması yönünde bilgilendirerek, araçların sürücüleriyle sohbet etti.
Sinop Organize Sanayi Bölgesinde denetim noktasına gelen Şakalar, ekiplerin çalışmalarını inceledi, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'den ve bir trafik ekibi polisinden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. - SİNOP
Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı
, Sinop
, 3. Sayfa